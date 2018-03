Suicidal Angels tocam no Brasil em janeiro

da equipe Combate Rock

Banda estreará nova formação no Brasil

A banda Suicidal Angels, uma das sensações no atual cenário do heavy metal europeu, recentemente confirmou a sua primeira passagem pela América Latina e estreia sua nova formação justamente durante esta turnê. O grupo anunciou a entrada do guitarrista Chris Tsitsis, no lugar de Panos Spanos, que não faz mais parte do line-up desde outubro.

“Hoje é um grande dia para o Sucidal Angels. Estamos dando as boas-vindas ao nosso novo guitarrista Chris. Nossos primeiros shows com ele serão na América do Sul em Janeiro e temos certeza que nossos amigos lá o receberão da forma que apenas a Moshing Crew sabe!”, comentou a banda em sua página oficial no Facebook.

Os ingressos para as apresentações nas cidades de Porto Alegre (09/01 – Beco), Curitiba (10/01 – Espaço Cult Arte), 12/01 (São Paulo – Hangar 110) e Rio de janeiro (13/01 – Rio Rock & Blues Music Club) já estão à venda. O show em Rio Negrinho (SC), será realizado no dia 11, na Fazenda Evaristo, e os bilhetes estarão disponíveis ao público em breve. Mais informações nos serviços abaixo.

Nick Melissourgos (vocal/guitarra), Chris Tsitsis (guitarra), Angel Kritsotakis (baixo) e Orfeas Tzortzopoulos (bateria) lançam, no próximo dia 11 de janeiro, o álbum “Eternal Domination”, que terá como CD bônus Bloodthirsty Humanity e Armies Of Hell.

Recentemente, os gregos participaram do festival Brutal Assalt e foram escalados para abrir ao show do Sepultura em Atenas, além de ter feito parte do cast da Full of Hate tour, que contou com as bandas Cannibal Corpse, Behemoth, Legion of the Damn e Misery Index.



Serviço Porto Alegre

Data: 09/01

Local: Beco

End: Av. Independência, 936

Hora: 18h – abertura da casa | 19h – Wishcraftt | 20h – Leviaethan | 21h – Suicidal Angels

Ingressos: R$ 60,00 (1° lote) | R$ 70,00 (2° lote) | R$ 80,00 (3° lote)

Pontos de venda:

Lojas:

A Place (Centro Shopping – Rua Voluntários da Pátria, 294, loja 150)

Zeppelin (Galeria Luza – Rua Marechal Floriano, 185, loja 209)

Short Fuse (Galeria Malcom e Shopping Total)

Online: www.ticketbrasil.com.br (em até 12x no cartão)

Informações: (51) 3026-3602 – www.abstratti.com.br