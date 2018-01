Stryper trabalhando em disco de inéditas

da equie Combate Rock

Banda se apresenta no Brasil, em fevereiro, com formação original

O Stryper, maior grupo de heavy metal cristão do mundo, recentemente anunciou longa parceria com a gravadora Frontiers Records para o lançamento de vários álbuns.

O primeiro projeto a sair do papel é “Second Coming”, coletânea de regravações com novas versões de músicas clássicas do grupo. O CD reúne 16 faixas e mais duas novas composições – “Bleeding From Inside Out” e “Blackened”.

Ao mesmo tempo em que “Second Coming” chega às lojas em 26 de março, nos EUA, Michael Sweet (vocal/guitarra), Oz Fox (guitarra), Tim Gaines (baixo) e Robert Sweet (bateria) estarão focados na pré-produção do novo disco de inéditas. A ideia é lançá-lo ainda este ano.

Em entrevista exclusiva à The Ultimate Music, o vocalista Michael Sweet falou sobre o novo projeto. “Um novo álbum está próximo! (…) As novas duas músicas inclusas em “Second Coming” são um indício que existe muito mais por vir nos próximos meses e anos. (…) Não tivemos muitas oportunidades de ensaiar essas (novas) músicas, (…) mas é possível que toquemos algo ao vivo no Brasil e o set será cheio de músicas favoritas dos fãs.

O Stryper faz única apresentação no país, no próximo dia 17 de fevereiro, no Carioca Club, em São Paulo. No repertório não vão faltar hits e versões lançadas no álbum “The Covering”, que traz apenas covers de bandas como Iron Maiden, KISS, Ozzy, Judas Priest, Led Zeppelin, Van Halen, Scorpions e UFO.

Os ingressos continuam à venda no site www.ingressosparashows.com.br, na Galeria do Rock (loja Lady Snake) e, nas bilheterias do Carioca Club, no valor de R$ 70,00 (pista estudantes) e R$ 90,00 (pista promocional antecipada).

Com 29 anos de carreira e mais de 10 milhões de álbuns vendidos, o Stryper ficou mundialmente conhecido por ser o primeiro grupo de heavy metal cristão. Formada em 1983, o grupo fez um enorme sucesso e conquistou uma legião de fãs em todo mundo mesmo fora do segmento gospel. Esta será a segunda vez que o grupo vem ao Brasil com a sua formação original.

Serviço São Paulo

Data: 17 de Fevereiro 2013

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros (próximo ao Metrô Faria Lima)

Hora: Abertura da casa: 18h |

Show: 20h Preços: R$ 70,00 (pista estudante), R$ 90,00 (pista promocional antecipada) e R$ 140,00 (porta)

Pontos de venda: Galeria do Rock (loja Lady Snake – somente dinheiro) | Carioca Club

Venda online: www.ingressosparashows.com.br