Strokes revela nome do seu quarto e novo trabalho

‘Angles’, (ângulos, em português) é o nome do novo e quarto álbum da banda Strokes. Quem confirmou o título do trabalho foi o guitarrista Albert Hammond Jr., durante entrevista à revista norte-americana Rolling Stone.

Albert Hammond Jr. também revelou qual será o primeiro single do disco do grupo: ‘Undercover of Darkness’. O novo CD está previsto para ser lançado no dia 22 de março.

O guitarrista Albert Hammond Jr.Divulgação

O novo álbum do grupo formado por Casablancas (vocal), Albert Hammond Jr. (guitarra), Nick Valensi (guitarra), Nikolai Fraiture (baixo) e o brasileiro Fabrizio Moretti (bateria), conta com a produção de Joe Chiccarelli, que já trabalhou com o U2 e Beck. O trabalho é sucessor de ‘First impressions of earth’, lançado pela banda em 2006.

Na semana passada, o vocalista Julian em seu perfil no Twitter, exibiu imagem do que pode ser a capa do mais novo trabalho da banda. Casablancas escreveu: “Exclusivo, confira a nova capa do disco dos Strokes”. A arte traz imagem de um cenário com arco-íris, montanhas e cachoeira.



Capa do sucessor de ‘First impressions of earth’. (Reprodução)