Strokes libera novo álbum para ser ouvido online

Estava com saudades dos Strokes? Comedown Machine, o aguardado novo álbum do grupo, será lançado no dia 25 de março, mas já pode ser ouvido online. Para a alegria dos fãs, a banda liberou o trabalho no site Pitchfork Advance (clique aqui para ouvir). O vídeo do primeiro single do disco, All The Time, também já está na internet.

Agora, se você quer o anúncio de uma turnê mundial, vai ter que esperar mais um pouco – e torcer. O baixista Nikolai Fraiture disse recentemente que o grupo ainda não tem planos de fazer shows, mas “adoraria” cair na estrada, segundo a revista NME.

O tracklist de Comedowm Machine é:

Tap Out

All The Time

One Way Trigger

Welcome To Japan

80′s Comedown Machine

50 50

Slow Animals

Partners In Crime

Chances

Happy Ending

Call It Fate Call It Karma