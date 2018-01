Strokes irá lançar novo álbum em 2013

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Depois de Angles (2011), a banda Strokes promete lançar novo álbum de inéditas ainda neste ano. All The Time já está escalada para ser o primeiro single do trabalho, de acordo com o site da Billboard.

Nesta semana, a rádio The End de Seattle, escreveu em sua página no Facebook que havia ouvido material inédito da banda. O texto dizia: “Visualizando a novíssima dos Strokes ‘All The Time’ graças à RCA Records. Nós teremos que ‘vazar’ isso logo. Vocês não vão se desapontar”.

No meio do ano passado, a Billboard já havia informado que os Strokes estavam em estúdio. Apesar dos integrantes não confirmarem, a Billboard destacou que uma fonte havia confirmado que a banda estava gravando no Electric Lady Studios em Nova York, com Gus Oberg. O produtor é o mesmo que mixou algumas faixas de Angles.