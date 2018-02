Strokes grava novo disco no estúdio de Jimi Hendrix

Estadão.com.br

Boa notícia para os fãs de The Strokes: depois de muita especulação, a banda começou a gravar seu próximo disco em no Eletric Lady Studios, em Nova York, criado por Jimi Hendrix nos anos 70. Segundo a revista Billboard, os roqueiros estão trabalhando com o produtor Gus Oberg, que mixou algumas faixas de Angles (2011).



Strokes. (Divulgação)



A Billboard afirma que este será o último álbum do grupo com a RCA. Recentemente, o guitarrista Albert Hammond Jr. já havia dado pistas sobre a produção em andamento. “Nós temos músicas que você pode dizer que são boas, mas não sei se somos o tipo de banda que vai tocar algo novo antes de lançá-lo, pela maneira que a internet funciona e as pessoas gravam. Acho que mesmo quando tivermos o álbum pronto, não vamos tocá-lo até o lançamento”, disse.

Depois um hiato, o Strokes voltou no ano passado com o mediano Angles, que não empolgou os fãs e encalhou nas lojas. O disco, porém, rendeu uma série de shows que trouxe Julian Casablancas e companhia ao Brasil. O vocalista, aliás, já disse que quer voltar ao País na próxima turnê.