Strokes divulga primeira música do novo álbum

Integrantes do StrokesDivulgação

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Uma nova música da banda The Strokes foi divulgada pelos músicos através da página oficial no Soundcloud, site de músicas que funciona como um Twitter para se ouvir online.

O nome do single é All The Time, e já havia sido prometido para ser o primeiro lançamento do próximo álbum, que vai se chamar Comedown Machine, e estará nas lojas a partir de 26 de março.

Mesmo assim a banda divulgou antes uma música chamada One Way Trigger, que recebe influências das batidas eletrônicas.

As duas músicas podem ser ouvidas via streaming, e a pré-venda do CD já está aberta. Uma versão em vinil também entrará no mercado na mesma data.

Ouça aqui ‘All The Time’: