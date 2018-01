Strokes confirma capa, nome e data de lançamento de novo álbum

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Nome, capa e data definida para ser lançado. Nesta quarta-feira (30), a banda The Strokes formada por Julian Casablancas (vocal), Albert Hammond Jr (guitarra), Nick Valensi (guitarra), Nikolai Fraiture (baixo) e Fabrizio Moretti (bateria), revelou todas as informações do seu 5º álbum de estúdio.

O trabalho do quinteto de Nova York vai se chamar Comedown Machine e está previsto para ser lançado no dia 26 de março. O disco sairá em CD e vinil. Já é possível fazer a pré-compra no site oficial do grupo.

A capa também foi revelada. Na imagem do disco, aparece o logo da gravadora, RCA, em um fundo vermelho. A arte também traz a duração do disco: 37 minutos e 49 segundos.

Antes de Comedown Machine, a banda lançou os álbuns Is this it (2001), Room on Fire (2003), First Impressions of Earth (2006) e Angles (2011).