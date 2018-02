Stress comemora 30 anos com shows e bandas parceiras

da Sarkosi Web Rock Radio

A banda paraense Stress está comemorando os trinta anos do lançamento de seu disco homônimo de estreia com shows agendados em outubro e novembro. As apresentações acontecem com outras bandas precursoras do heavy metal brasileiro.

Os shows serão no Rio de Janeiro (06/10, com Metalmorphose, Centúrias e Salário Mínimo), São Paulo (06/10, com Metalmorphose e Centúrias) e Belém (10/11, com Metalmorphose, Jolly Joker e Delinquentes). O Stress é formado por Roosevelt “Bala” (vocal e baixo), Paulo Gui (guitarra) e André Chamon (bateria).

“Serão shows históricos, encontro de lendas, uma verdadeira confraternização entre os velhos amigos músicos e os fãs do metal. Tenho certeza de que esse ‘revival’ será decisivo para o retorno ao palco de outras grandes bandas, que estão momentaneamente ‘adormecidas’. Muitos daqueles personagens lá dos primórdios, os desbravadores, não estão mais em cena. Porém, seu legado vai sobreviver, jamais será esquecido, afirma Roosevelt.

Confira o serviço abaixo:

06/10/2012 – Rio de Janeiro/RJ

Lona Cultural Gilberto Gil – Av. Marechal Fontenelle 5000 – Realengo

Ingressos à venda somente no local – R$ 20,00 (válido para os 200 primeiros ingressos)

Informações: http://is.gd/MCUASN

Stress, Metalmorphose, Centúrias e Salário Mínimo

07/10/2012 – São Paulo/SP

Manifesto Bar – Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi

Horário: 18h00 (abertura da casa)

Ingressos: R$ 20,00

Informações: 11 3168-9595

Vendas: https://ticketbrasil.com.br/show/metalmorphose-stress-centurias-sp/

Classificação etária: 16 anos

Metalmorphose, Stress e Centúrias

10/11/2012 – Belém/PA

Memorial dos Povos –

Stress, Metalmorphose, Jolly Joker e Delinquentes