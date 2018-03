Stormental: Dança contemporânea é o heavy metal das danças

Ben Ami Scopinho – publicado originalmente no site Whiplash

Muitos podem achar que o Heavy Metal e a Dança Contemporânea não se combinam, mas o grupo florianopolitano Stormental montou parceria com a Siedler Cia de Dança e o resultado foi o espetáculo “Perception Of The Other”, que desde 2008 vem percorrendo algumas cidades gaúchas e catarinenses. Há alguns meses o próprio “Perception Of The Other” chegou ao mercado em um pacote com DVD e CD, e, aproveitando a ocasião, o Whiplash.Net foi conversar com o vocalista Alexei Leão, que deu uma geral no projeto

Whiplash.Net: Olá pessoal! O Stormental se revelou uma banda bastante produtiva desde que surgiu em 2006. Que tal começarmos com um balanço de sua história, com os pontos altos e baixos?

Alexei Leão: O Stormental surgiu na cidade de Florianópolis (SC) em janeiro de 2006 e é formado atualmente por Alexei Leão (vocal), Andrei Leão (baixo), Hique d’Avila (guitarra) e Marcos Feminella (bateria). A única baixa que tivemos foi a saída do guitarrista original Rafael Scopel no final de 2007. De 2006 a 2008 trabalhamos intensamente ensaiando todos os dias, compondo, gravando CD, EP, DVD, jingle de natal, além de termos feito duas turnês no exterior. A partir de 2008 nos dedicamos ao espetáculo em parceria com a Siedler Cia de Dança, chamado ‘Perception Of The Other’.

Whiplash.Net: Em 2008 vocês lançaram o DVD “Mental Live Storm” e depois deram uma sumida. Afinal, qual era a situação do Stormental e o que motivou esse projeto em parceria com a Siedler Cia de Dança?

Alexei: O desenvolvimento, e posteriormente a finalização, deste projeto foi muito mais demorado e trabalhoso do que esperávamos. Por sorte e também por mérito, tivemos aprovados alguns projetos de lei de incentivo à cultura como o prêmio FUNARTE Klaus Vianna de Dança que nos ajudou no orçamento, mas a maior parte foi feito na raça. Então essa sumida momentânea foi apenas dos palcos.

Alexei: Já a motivação de trabalhar com a Siedler Cia de Dança veio de casa mesmo. Sou casado com a coreógrafa Elke Siedler e compus todas as trilhas sonoras da companhia desde o surgimento dela, em 2003. Foi num desenvolvimento da pesquisa entre dança visceral e música pesada que surgiu a necessidade de fazer um trabalho com o Stormental.

Whiplash.Net: Muitos afirmam que o Heavy Metal não é um tipo de música adequada para se dançar… Considerando isso, como funcionou o processo de criação do espetáculo “Perception Of The Other”?

b>Alexei: Talvez o conceito de heavy metal e o próprio conceito de dança deveriam ser revistos. Não pelos fãs, especialistas e conhecedores de cada área, mas sim pelo público em geral. Assim como muitas vezes ouço que heavy metal não é música e sim barulho (o que é um absurdo), existe uma grande parte da população que ainda acha que dança com banda é tipo aquilo que aparece no Faustão. Aquilo é o Funk Carioca da dança, entende?!

Alexei: Eu sempre faço a analogia que dança contemporânea é o heavy metal das danças, logo para mim não foi nada estranho unir estes dois mundos. Ambos estão cercados de grande criatividade, desenvolvem linguagens próprias, têm um público conhecedor que, apesar de específico, é muito fiel. Além de existirem totalmente desvinculados da grande mídia.

Alexei: Quanto ao processo de criação, posso afirmar que foi algo bem tranquilo. Decidimos em conjunto que abordaríamos as percepções humanas como fio condutor do projeto e tudo se desenvolveu a partir desse conceito. Por se tratar de algo inovador, as únicas barreiras encontradas foram aquelas já existentes, impostas por nós mesmos. Tivemos que nos livrar de amarras e vícios característicos dos nossos meios (dança contemporânea e heavy metal). Cabeça aberta foi a melhor forma de contornar as dificuldades. No final acho que todos os envolvidos amadureceram muito como artistas.

Whiplash.Net: O “Perception Of The Other” já passou por cidades catarinenses e gaúchas. Que tipo de público foi assisti-lo e qual sua reação? E o que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de vê-lo podem esperar?

Alexei: O público foi bem variado, pois nos apresentamos em eventos voltados para a dança e em eventos voltados para o metal e, assim como no DVD, “Perception Of The Other” ao vivo não é uma apresentação de dança e não é um show de heavy metal, é uma experiência única que une as duas linguagens. Cada apresentação também é única, pois sempre buscamos disposições diferenciadas pelo palco, inclusive algumas vezes eu canto no meio da plateia ou de costas para ela, dependendo do local e da inspiração. Isso causa certo estranhamento por parte do público, uma vez que saímos do tradicional. Essas novas configurações dão sempre espaço e vazão para momentos de improvisação na performance de todos, o que também é muito legal e desafiador.

Alexei: Nas apresentações realizadas em teatros, um fato curioso se instaurou: pessoas da dança acharam que o volume deveria estar mais baixo enquanto que os fãs de metal sentiram justamente o oposto. De qualquer forma sempre buscamos um meio termo, mas fizemos questão que a vibração sonora fosse sentida nos corpos do público como percepção pulsante do espetáculo. No final, o que o público pode esperar é um espetáculo de Heavy Metal e Dança Contemporânea, uma proposta artística que busca quebrar algumas barreiras.

Whiplash.Net: Já fazia um bom tempo que haviam anunciado a disposição em lançar um pacote com o DVD e CD apresentando o “Perception Of The Other”. A que atribuem todo o atraso?

Alexei: É verdade, fizemos as primeiras gravações em 2008. Mas eu queria ter controle total deste material e, como eu sou dono de um estúdio de gravação e trabalho de segunda a segunda com produção de bandas, foi difícil conciliar a agenda cheia do estúdio com o tempo necessário para trabalhar no material do “Perception”. Foram muitas horas entre pré-produção, produção, filmagens da apresentação, filmagens externas, gravação do áudio, edição, mixagem, autoração… É algo que não pretendo repetir em breve, mas estamos muito felizes com o resultado. Fizemos tudo com o tempo que achávamos necessário e só lançamos quando atingiu o nível que esperávamos.

Whiplash.Net: Em função da fusão com a dança, o Stormental soa bem diferente de seus registros anteriores. Normal, mas essa experiência toda poderia influenciar de alguma forma na orientação musical de um futuro disco da banda?

Alexei: Já na entrada do DVD tem uma frase que diz: ‘este DVD não é um registro de show de música, nem de uma apresentação de dança… é uma coisa diferente‘, logo acho que não tem como passar ‘ileso’ de uma experiência como essa (risos). Tenho certeza que nos afetou de alguma forma, não na orientação musical, mas na forma de compor sim, pois como já disse acho que amadurecemos bastante com a experiência e isso deverá se refletir positivamente nas nossas próximas composições.

Whiplash.Net: O vídeo para “In Front Of You” retrata muito bem várias características de “Perception Of The Other”. Como rolou sua concepção?

Alexei: “In Front Of You” foi o primeiro vídeo a ficar pronto e o único que tem direção e edição diferentes, feitas pelo Antonio Rossa, que é um excelente diretor e já trabalhou em clipes do Hangar, Holiness… Ele entendeu o conceito e captou bem o que precisávamos. Queríamos que essa música estivesse dentro do espetáculo, mas que fosse baseada totalmente em imagens externas e ainda fizesse o link do palco com o mundo exterior.