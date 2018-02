Stooges lançam nova música com Iggy Pop

do Território Eldorado

Para promover o seu novo álbum de estúdio, o Iggy Pop And The Stooges lançou na internet a música “Burn”. A faixa é do quinto álbum da banda batizado de Ready To Die. O disco está previsto para sair em abril. Iggy Pop durante entrevista ao site da nova gravadora, Fat Possum, falou do novo trabalho e o do encontro com os integrantes do Stooges.

“Minha motivação em fazer qualquer gravação com o grupo neste momento já não é pessoal. É só uma coisa de teimoso, eu tenho esse grupo f@&% de verdade. Quando eles são um grupo mais velho, eles continuam fazendo gravações f*#!@&. Eles não vão ao palco para se mexer e fazer um monte de m@&%# de dinheiro”, disse.

Após o lançamento do trabalho a banda planeta sair em turnê para divulgar Ready To Die. O Brasil deve ficar de fora dessas apresentações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clique aqui e escute a música: