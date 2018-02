Stones devem anunciar novos shows nesta semana, diz Wood

JOSIE COX – Reuters

Os Rolling Stones devem anunciar nesta semana os planos para suas novas apresentações, disse o guitarrista Ronnie Wood em entrevista exclusiva à Reuters nesta quinta-feira, quando a banda comemora 50 anos.

“O que fazemos é viver com esperança, e tomara que nesta semana apresentemos alguns planos”, disse Wood, acrescentando que a banda passou recentemente alguns dias ensaiando num estúdio de Nova York e que foi como uma “volta às aulas”.

Wood, de 65 anos, entrou para os Stones em 1975, no lugar de Mick Taylor. Ele disse que não está descartada uma colaboração da banda com Bill Wyman, que foi baixista do grupo entre 1962 e 1993.

“Eu o vi na semana passada e ele está em grande forma, quicando”, disse Wood. “Também fizemos um ensaio com ele há algumas semanas. É como se ele nunca tivesse saído.”

Falando no centro cultural Somerset House, perto de uma exposição de fotos que celebra o cinquentenário, Wood evocou os bons velhos tempos e contou que via os seus futuros colegas de banda como se fossem seres muito distantes.

Numa carreira cheia de altos e baixos, o inglês Ronald David Wood também trabalhou com artistas como Prince, Bob Dylan, David Bowie, Eric Clapton, Bo Diddley, Ringo Starr e Aretha Franklin, e está homenageado desde 1989 no Hall da Fama do Rock and Roll.