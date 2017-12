Sting lançará primeiro álbum de inéditas em dez anos

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Dia 24 de setembro. Essa é data marcada para o lançamento do novo álbum de inéditas do ex-Police, Sting. The Last Ship será o primeiro trabalho do músico desde Sacred Love, lançado em 2003. Quem confirmou o álbum foi o empresário do ex-Police ao jornal The New York Times.



Sting – AP

Segundo a publicação, o disco é um conjunto de histórias sobre o declínio da indústria naval de Newcastle, durante a década de 1980 e as músicas misturam valsas e dialeto inglês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse disco ainda ganhará o formato de musical para a Broadway inglesa. O trabalho está previsto para estrear em 2014. O ex-Police trabalha no projeto há três anos. Um dos colaboradores para montar esse trabalho foi o roteirista do filme 007 – Operação Skyfall, John Logan.