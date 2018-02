Sting e orquestra levam mágica ao festival de jazz de Montreux

SUÍÇA, Montreux – Reuters Life! – Sting tocou The Police e sucessos como Roxanne, Every Breath You Take e Englishman in New York em um arranjo orquestral, levantando o público que lotou o Montreux Jazz Festival.

Valentin Flauraud/ ReutersSting apresentou sucessos solo e do The Police

O britânico, de 59 anos e ainda em ótima forma, apresentou sua turnê Symphonicity com um show enérgico de duas horas na noite de segunda-feira, no famoso palco do prestigioso evento anual de verão na Suíça.

“Estou muito feliz de estar aqui com a Orquestra Sinfônica de Bochum”, disse Sting, em francês, a um público de 3 mil fãs de todas as idades. Alguns pagaram mais de 200 dólares por um lugar no auditório Stravinski.

Iluminado por uma luz vermelha, ele então cantou Roxanne, sucesso de 1978 do Police, tocando seu violão acústico.

Sting, vestido com uma camiseta cinza justa, abriu o show com Everything Little Thing She Does is Magic, dando o tom para uma noite emocionante marcada pela maestrina Sarah Hicks, que dançou de salto alto enquanto comandava a orquestra alemã.

A força dos tambores e das trombetas foi ouvida em músicas como Russians.

Uma luz branca iluminou a violinista Christine Fischer-Eisenbrand para seu solo em “henever I Say Your Name. Sting foi acompanhado no dueto pela segunda voz australiana Jo Lawry para a música que ele gravou em 2003 com Mary J. Blige.

Sting tocou gaita em Fields of Gold e um pandeiro em algumas músicas, incluindo Straight to my Heart, e voltou para o violão para (Moon Over) Bourbon Street. Dominic Miller, co-compositor de algumas das canções, inclusive Shape of my Heart, acompanhou com a guitarra durante o show inteiro.

O vocalista do The Police e vencedor de 16 Grammys, que já vendeu quase 100 milhões de discos, recebeu um ruidoso aplauso por King of Pain. O público então ficou de pé pelo resto da noite com Every Breath You Take, seguido de Desert Rose, She’s Too Good for Me e Fragile.

Sting encerrou a noite com Message in a Bottle, acompanhado nos refrões pela voz da multidão.