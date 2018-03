Stevie Wonder faz show comemorativo no dia soul do Rock in Rio

do Território Eldorado

Depois de um breve hiato de dois dias, o Rock in Rio volta a ser assunto nesta quinta-feira, ao som de black music de qualidade. Nos dois palcos do festival, novos nomes e artistas já respeitados vão preparar o público para o show de um dos maiores ícones do estilo, Stevie Wonder, que volta ao Brasil no ano em que comemora 50 anos de carreira. Uma combinação que promete agradar os visitantes da Cidade do Rock.

No Palco Mundo, Wonder vai encerrar a programação depois de 16 anos sem se apresentar no País. Como está em turnê comemorativa, suas últimas set lists têm estado recheadas de sucessos dos anos 1960, hits da década de 70 e baladas dos 80, como For once in my life, Innervisions e I just called to say I Love you, respectivamente. Além disso, músicas de outros ícones, como Marvin Gaye e Michael Jackson estão sendo cantadas em shows recentes do músico, o que aumenta a expectativa a respeito de uma apresentação inesquecível e recheada de sucessos.

Antes do astro do soul, o palco principal do evento terá como atração a banda inglesa Jamiroquai, grupo liderado por Jay Kay que toca jazz funk e tem feito sucesso desde os anos 1990, com som inspirado em grandes nomes do ritmo. Quem também segue a mesma levada, mas, que está no início da carreira, é Janelle Monáe – que já veio ao Brasil no início do ano parar abrir os shows de Amy Winehouse. A cantora norte-american está apenas no segundo álbum, mas vem sendo apontada como uma grande aposta da música negra.

Quem parece que vai destoar um pouco, na área principal, são Ke$sha e o concerto em homenagem ao Legião Urbana. A primeira, norte-americana de apenas 24 anos, tem feito muito barulho na imprensa com suas músicas e tem um som mais voltado para o pop. Quanto à homenagem ao grupo de Brasília, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá vão relembrar os tempos da banda recebendo convidados na primeira apresentação do palco, às 19 horas.

No Palco Sunset, que abre sua programação mais cedo, o principal destaque fica para o show da inglesa Joss Stone, às 18h. Antes dela, o DJ norte-americano Afrika Bambaataa irá se apresentar com reforço de Paula Lima e do cabo-verdiano Bossa AC. Ainda no meio da tarde, às 15h35, será a vez do público dançar ao som do Baile do Simonal, quando Wilson Simonal será homenageado pelos filhos Max de Castro e Simoninha, além de Diogo Nogueira e Davi Moraes. Marcelo Jeneci e Curumin abrirão as atividades do dia no palco.

O Rock in Rio segue até domingo, 02, já com ingressos esgotados. Ainda passarão pelo festival nomes como Shakira, Lenny Kravitz, Ivete Sangalo, Coldplay, Maroon 5, Guns N’ Roses, System of a Down e Evanescence. No quarto dia de shows, os bloqueios viários que dão acesso à Cidade do Rock serão iniciados mais cedo, a partir das 11h. Os portões devem ser abertos às 14 horas.