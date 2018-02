Stevie Ray Vaughan é a atração do podcast Combate Rock nº 3

O guitarrista Stevie Ray Vaughan teve uma vida curta e uma carreira meteórica como a de seu maior ídolo, Jimi Hendrix. Virou lenda ainda jovem e, quando morreu, em um acidente de helicóptero, em 1990, já tinha alcançado o status de unamidade entre os gênios da guitarra do rock e do blues. Esse é o assunto do programa/podcast Combate Rock nº 3.

OUÇA O PODCAST SOBRE STEVIE RAY VAUGHAN:

http://combaterock.podomatic.com/entry/2010-09-18T08_08_17-07_00

Nascido em Austin, a capital do Texas, em 1954, despontou muito cedo como prodígio da guitarra e logo form ou dupla com o irmão mais velho, Jimmie, outro instrumentista fenomenal.

Calcando seu repertório no blues, enlouqueceu quando conheceu o trabalho de Hendrix nos anos 60. Enquanto Jimmie Vaughan seguiu carreira consistente e de sucesso ao lado de várias bandas de country-blues-rock, como The Fabulous Thunderbirds, Stevie se aventurou por vários combos experimentais, sempre fazendo uma mistura explosiva de blues e de rock.

O sucesso, no entanto, foi tardio, só veio no começo dos anos 80, quando se uniu à banda Double Trouble e lançou seu primeiro álbum, “Texas Flood”, em 1983.

O sucesso foi fulminante, com apresentações elogiadas no Japão, no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, e nas principais casas de show dos Estados Unidos., além de gravações ao lado de David Bowie. Foram cinco álbuns de estúdio e um ao vivo nos sete anos de topo do show business, que o transformaram em um dos músicos mais venerados do blues.

