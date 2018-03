Steven Wilson faz única apresentação no Brasil neste sábado

Costábile Salzano Jr. – especial para o Combate Rock

Steven Wilson, considerado um gênio da música contemporânea após ser nomeado duas vezes ao Grammy como produtor, compositor e músico, desembarca neste final de semana no Brasil. O renomado artista inglês faz única apresentação no país, neste sábado (21/04), na Via Marquês, em São Paulo. O show faz parte da turnê mundial que divulga seu mais recente trabalho “Grace for Drowning”.

Ao logo de duas décadas, o talentoso artista desenvolveu uma carreira extraordinária como compositor, guitarrista e vocalista com seus próprios projetos, mais notadamente com o Porcupine Tree. Steven Wilson se tornou uma verdadeira máquina do sucesso principalmente na produção dos álbuns de artistas de renome como Opeth, Pendulum, King Crimson, Jethro Tull e Marillion, entre outros.

Os fãs interessados em conferir o espetáculo podem garantir presença comprando os ingressos disponíveis no site da Ticket Brasil, na Galeria do Rock (Consulado do Rock e Hellion) e Metal CDs (Santo André), a partir de R$ 80,00.

Recentemente, o músico publicou um trailer com imagens de performances pelo Mundo e apresentando a banda que o acompanhará durante a excursão. Seu último álbum com o Porcupine Tree entrou no ranking do Reino Unido e Estados Unidos com shows esgotados no Royal Albert Hall, em Londres, e Radio City Music Hall, em Nova York.

Os músicos que acompanham Steven Wilson nessa turnê pela Europa e continente americano são: o baterista alemão Marco Minnemann, que ano passado tocou no Reino Unido com Jordan Rudess, no baixo Nick Beggs (Steve Hackett, Tina Turner), Theo Travis na flauta e sax (Gong, Robert Fripp, David Sylvian, The Tangent), Adam Holzman que era integrante e diretor musical da banda de Miles Davis nos teclados e Tsonev Niko, um prodígio da guitarra jovem.

Serviço São Paulo

Steven Wilson – única apresentação no Brasil

Data: 21/04/2011

Local: Via Marquês

Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 1589 – Barra Funda – viamarques.com.br.

Telefone: Tel.: (11) 3615-2060

Abertura da casa: 16h30

Showtime: 18h (pontualmente)

Ingressos:

1° lote: R$ 80,00 (Estudantes) | R$ 100,00 (promocionais)

2° lote: R$ 100,00 (Estudantes) | R$ 120,00 (promocionais)

Mezanino: 1° lote Estudantes: R$ 150,00 | 1° lote Promocionais: R$ 200,00

Venda Online: www.ticketbrasil.com.br

Galeria do Rock: Consulado do Rock 1° andar (11) 3221.7933 | Hellion 1° andar (11) 3223.8855

Santo André: Metal CDs – R. Dr Elisa Flaquer , 184 – (11) 4994.7565

Realização: Agencia Sobcontrole

Infos: sobcontroleproducoes@yahoo.com.br

Imprensa: (13) 9161.6267

Cartaz: http://migre.me/8HpC3