Steven Wilson, do Porcupine Tree, vem ao Brasil

Marcelo Moreira

Steven Wilson, o vocalista, principal compositor e líder do grupo inglês Porcupine Tree – uma das melhores e mais criativas bandas do rock atual – anunciou que virá ao Brasil para um único show. A apresentação acontecerá dia 21 de abril no Santana Hall, em São Paulo. Melhor do que nada, já que o Porcupine Tree é considerada hoje a maior expoente do rock de vangaurda e do metal progessivo.

Wilson lançou em 2011 o seu segundo álbum solo, Grace for Drowning, eleito o melhor disco de rock progressivo do ano pelo respeitado site Prog Archives. Além disso, é um dos mentores dos projetos Blackfield e No-Man, atuando também como produtor de bandas fantásticas como a sueca Opeth e a israelense Orphaned Land.

Enquanto o Porcupine Tree continua hibernando, o músico inglês, que é multiinstrumentista, trabalha em um projeto com Mikael Akerfeldt, vocalista, guitarrista e líder do Opeth.

Serviço São Paulo

Steven Wilson – única apresentação no Brasil

Data: 21/04/2011

Local: Santana Hall

End: Av. Cruzeiro do Sul, 2737

Hora: 19h30

Ingressos:

R$ 80,00 (Estudantes) | R$ 100,00 (promocionais)

2° lote: R$ 100,00 (Estudantes) | R$ 120,00 (promocionais)

Venda Online: www.ticketbrasil.com.br