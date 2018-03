Steven Tyler é hospitalizado após acidente no Paraguai

estadão.com.br

O líder e vocalista do Aerosmith Steven Tyler foi hospitalizado nesta terça-feira, 25, depois de cair no banheiro do hotel em Assunção, no Paraguai. Segundo informações da Reuters, Tyler foi levado às pressas para o hospital logo após o acidente.

Reuters Steven Tyler se apresentaria em Assunção nesta terça-feira

Um funcionário do Bourbon Hotel, onde a banda está hospedada, afirmou que o músico de 62 anos teve uma queda grave ao entrar no banho. Segundo ele, o vocalista estava com o rosto sangrando e teria perdido dentes.

Depois de quase ter acabado, há dois anos, o Aerosmith reorganizou-se para uma turnê mundial e excursiona pela América Latina, com apresentação única no País marcada para o próximo dia 30 em São Paulo, na Arena Anhembi. A banda tocaria em Assunção às 20h desta terça-feira.

Há duas semanas, Steven Tyler lançou no Brasil sua autobiografia, O Barulho na Minha Cabeça te Incomoda? (Benvirá). E o grupo já tem pronto um álbum inédito, a ser lançado em março.