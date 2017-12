Steven Tyler do Aerosmith planeja projeto solo de música eletrônica

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O primeiro trabalho solo de Steven Tyler “longe” do Aerosmith pode ser de música eletrônica. Durante entrevista à revista “Rolling Stone” norte-americana, o vocalista da banda disse que pretende fazer parcerias eletrônicas para seu álbum solo.

Steven Tyler – AP

“Tem muita coisa boa por aí. Eu sou um grande fã do Skrillex, sai pra jantar com Deadmau5 e Mel’s Dinner. Eu quero sair e explorar coisas, realmente quero me arriscar em algo diferente e fazer algo solo. Não tem uma previsão de lançamento ainda, mas vou começar em janeiro e espero ter terminado em março.”

Isso não significa que Tyler estaria investindo em uma carreira solo e deixando a banda. “Eu nunca tive um álbum solo, mas as letras a arranjos do Aerosmith sempre foram suficientes pra mim. É catártico. Mas eu também me diverti muito escrevendo It Feels So Good’, explica o vocalista.

“Tenho essa coceira de fazer um álbum solo e é o que vou fazer. Tenho pessoas que querem se envolver com o projeto. Ainda é cedo, mas eu quero fazer algo muito diferente do que o Aerosmith faz”, completa Steven Tyler. O Aerosmith volta ao Brasil para se apresentar no festival Monsters of Rock que será realizado nos dias 19 e 20 de outubro.