Steven Tyler, do Aerosmith, lança música em carreira solo

De acordo com o site Tokyograph, o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, gravou a música tema do filme “Space Battleship Yamato” (“Patrulha Estelar”) e essa canção (chamada “Loves Lives”) será seu primeiro single como artista solo. Canção ‘Love Lives’ terá quatro versões: original, acústica, instrumental e ao piano

Tyler compôs a música, que fala sobre a vontade de proteger pessoas queridas, após estudar o roteiro do filme. O CD do single contará com quatro versões da música (original, acústica, instrumental e ao piano) e tem data de lançamento previsto para o dia 24 de novembro no Japão. Ainda não há informações sobre vendas no Brasil.

“Patrulha Estelar” estreia no Japão no dia 1º de dezembro e está previsto para chegar no Brasil no dia 31 do mesmo mês.