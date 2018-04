Steven Tyler diz que recusou oferta de fazer parte do Led Zeppelin

Marcelo Moreira, com Território Eldorado

Desde que Robert Plant anunciou que não voltaria a cantar no Led Zeppelin, os remanescentes da extinta banda andaram realizando testes para achar um possível substituto nos vocais. O objetivo era gravar um novo álbum. Steven Tyler, cantor do Aerosmith, diz que foi um deles. Em recente entrevista ao radialista Howard Stern, o músico disse que rejeitou a proposta tentadora.

A questão é que a cada hora Tyler muda sua versão – que invariavelmente é bem diferente daquela única delcaração oficial que Jimmy Page e John Paul Jones deram em 2008, após a histórica apresentação na O2 Arena, em Londres, em dezembro de 2007.

Tyler contou que foi convidado por Peter Mench, empresário do guitarrista Jimmy Page. Mas após fazer os testes, ele afirmou que ficaria no Aerosmith. “Eu tenho muita fidelidade com a minha banda e a amo muito”, explicou o mais novo jurado do “American Idol”.

Steven Tyler como jurado do programa ‘American Idol’Chris Pizzello/AP

Apesar de ter recusado a proposta, Tyler disse que aprovou a experiência de ter tocado com a lendária banda. “Não só cantei para [Paul] McCartney, mas eu toquei com o Zeppelin. Então, eu estou no céu”.

Ainda em 2008, Tyler havia negado os então rumores que tinha sido convidado para entrar no Led Zeppelin. Depois, diante das evidências, disse que tinha se encontrando com os músicos ingleses, feito jam sessions, mas que não havia passado disso.

No começo de 2009, declarou a um jornal de Boston que achava que tinha sido preterido, pois supostamente o Led Zeppelin continuava as audições com outros cantores. Agora inverte toda a questão dizendo que foi ele quem recusou…

Só lembrando que oficialmente Page e Jones apenas disseram que tinham intenção de voltar com Led Zeppelin, mesmo que sem Plant, mas em nenhum momento confirmaram convite a alguém ou mesmo a realização de audições com candidatos a vocalistas.

Atualmente, além do programa de TV, o astro do rock prepara novo álbum de inéditas do Aerosmith. As gravações só não começaram porque está difícil encontrar o integrante Joe Perry. Especula-se que o guitarrista poderia estar irritado com Steven Tyler e seu novo compromisso televisivo.