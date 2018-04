Steven Tyler diz que o Aerosmith não está morto

Reuters

O roqueiro veterano Steven Tyler negou na terça-feira que seu novo papel como juiz do programa American Idol significaria a morte de sua banda Aerosmith, e assegurou que queria começar a trabalhar no novo álbum do grupo ainda neste mês.

Lucy Nicholson/Reuters – Tyler com Jennifer Lopez, jurados do ‘American Idol’

“Estamos apenas dando um tempo. Ainda estamos fazendo muito rock”, disse Tyler, de 62 anos, a jornalistas de televisão durante promoção da nova temporada de “American Idol”.

O Aerosmith não grava um álbum desde 2001 e a desavença entre Tyler e seus colegas de banda ameaçou desintegrar o grupo, conhecido como os “bad boys de Boston”.

Mas Tyler disse que o Aerosmith começaria a trabalhar em seu novo álbum no final de janeiro, e estava planejando uma turnê no Japão e na América do Sul que começaria em novembro de 2011.

“Não está morto. Não poderia estar morto”, disse ele sobre a banda de 40 anos que já vendeu mais de 150 milhões de discos desde sua formação em 1970.

Não ficou claro como Tyler encontraria tempo para voltar ao estúdio de gravação, considerando o compromisso de cerca de quatro meses ao programa ao vivo dos episódios de American Idol, exibidos duas vezes por semana. A 10ª temporada do reality show começa no dia 19 de janeiro e vai até maio.

Tyler andou reclamando também na primeira semana de janeiro que o guitarrista Joe Perry, seu parceiro nas composições, “está desaparecido” e que ninguém consegue falar com ele para iniciar os trabalhos de um novo álbum.