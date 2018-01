Steve Vai fará shows no Brasil

Radar Cultural – Estadão.com

O guitarrista e compositor americano Steve Vai confirmou shows no Brasil

O guitarrista e compositor americano Steve Vai confirmou que desembarcará em dezembro no Brasil. O músico, um virtuose do rock instrumental, trará ao País o show do CD solo The Story Of Light, lançado em 2012 e que demorou sete anos para ficar pronto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A turnê de Story of Light vai passar pelo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte entre 7 e 9 de dezembro. O novo álbum contém 12 músicas e complementam a narrativa conceitual criada por Vai em Real Illusions: Reflections, de 2005, cuja turnê foi apresentada no Brasil em 2009.

Steve Vai no Brasil

Rio de Janeiro – dia 7/12, no Circo Voador. Ingressos a R$ 200 (meia-entrada), vendas a partir de 15 de outubro.

São Paulo – dia 8/12, no Credicard Hall, em Santo Amaro. Ingressos de R$ 90 a R$ 400, vendas a partir de 30 de setembro para clientes dos cartões Citi, Credicard e Diners, e em 7 de outubro para o público geral.

Belo Horizonte – dia 9/12, no Chevrolet Hall. Os ingressos na capital mineira vão custar de R$ 150 a R$ 210, vendas a partir de 7 de outubro.

Os ingressos estarão à venda diretor nas bilheterias das casas de show, pelo telefone 4003-5588, válido em todo o Brasil, ou pelo site www.ticketsforfun.com.br