Steve Howe deixa o Asia para se dedicar integralmente ao Yes

Marcelo Moreira

Durou muito mais do que o esperado. A volta da formação original do ótimo grupo de rock progressivo inglês Asia chegou ao fim na primeira semana deste mês de janeiro. O guitarrista Steve Howe anunciou que estava saindo novamente do grupo para se dedicar integralmente ao Yes e retomar projetos solo a partir deste ano.

De acordo com um comunicado emitido pelo músico e também pelos empresários da banda, a saída foi amigável e conduzida com cautela e sem pressa ao longo do segundo semestre do ano passado.

Desde 2007, quando a formação original se reuniu para inicialmente apenas uma turnê mundial, foram três álbuns de estúdio lançados e mais um ao vivo.

Howe fundou a banda em 1981 com John Wetton (baixo e vocais, ex-uriah Heep e King Crimson, entre outros), Geoff Downes (teclados, ex-Yes)) e Carl Palmer (ex-Emerson, Lake ands Palmer) após o primeiro fim do Yes naquele mesmo ano, depois do fracasso do álbum “Drama” (que teve a participação de Downes).

“Eu e a banda desejamos agradecer aos fãs pelo entusiasmo demonstrado durante a reunião dos membros originais. Eu continuarei com o Yes e com o meu trio e trabalho solo de guitarra. Desejo a meus amigos sucesso”, disse o guitarrista em mensagem reproduzida em seu site oficial e no da banda.

A saída de Steve Howe também coincidiu com o cancelamento da parte final da turnê de 30 anos de fundação da banda no ano passado. O baterista Carl Palmer contraiu uma infecção por E. coli e teve que ficar em repouso por alguns meses.

Quem substituirá Howe nos próximos compromissos do Asia será o desconhecido Sam Coulson, que está ennsaiando há dois meses com o trio remanescente.