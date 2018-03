Status Quo: formação clássica fará turnê em 2013

da revista Classic Rock Magazine – tradução realizada por Nathália Piá publicada originalmente no site Whiplash

A clássica formação em quarteto do Status Quo sairá em turnê no mês de março. Pela primeira vez em três décadas, os vocalistas/guitarristas Francis Rossi e Rick Parfitt, o baixista/vocalista Alan Lancaster e o baterista John Coghlan estarão juntos no palco para seis shows no Reino Unido.

Essa célebre versão da banda – chamada pelos fãs de Frantic Four (Quarteto Frenético) – tocará no Glasgow Academy em 10 de março, dia 12 no Manchester Apollo, dia 13 no Wolverhampton Civic Hall e dos dias 15 a 17 no London Hammersmith Apollo.

Ingressos custarão entre 42,50/50 Libras para o show de Londres e 38,50/48,50 Libras para as outras datas e estarão à venda para o público em geral a partir das 09:00 de sexta-feira, dia 16 de novembro.

O revival do ‘Frantic Four’ não afeta a turnê de 10 datas pelo Reino Unido, com a atual formação do Quo, previamente anunciada.

Fãs tem feito lobby para o retorno da antiga seção rítmica do Quo desde que Lancaster – que iniciou uma batalha legal contra a banda após ser substituído por John ‘Rhino’ Edwards em meados dos anos 80 – deixou de lado as desavenças com Rossi e Parfitt há dois anos atrás.

Rossi, Parfitt, Lancaster e Coghlan, todos agora sexagenários, reuniram-se no ‘rockumentário’ de Alan G Parker, Hello Quo, partilhando um abraço grupal antes de apresentar algumas canções juntos no Shepperton Studios.

“Formar um círculo e colocar nossos braços nos ombros uns dos outros novamente foi simplesmente… adorável”, disse Parfitt, “Sem contar por som nas caixas e tocar junto. Depois de tanto tempo separados, foi um tanto quanto surreal”.

Desde essa reunião, todos os quatro mantiveram-se em contato regularmente – “Sempre conversamos pelo Skype”, revela Rick – e rapidamente decidiram levar as coisas adiante.

“Agora que de fato está acontecendo, estou muito ansioso”, diz Rossi. “Todos esperam que sejamos como éramos nos anos 70, e isso simplesmente não dá para ser”.

Perguntado por que eles estavam juntos novamente agora, Rossi respondeu: “É por várias, várias razões, inclusive o fato de estarmos falando com o Alan Lancaster novamente. E se não fizermos isso agora, pode ser que jamais aconteça. Vá lá, estamos velhos”.

Apesar da programação da turnê, parece provável que haja um espaço para Andrew Bown, tecladista fixo da banda de 1976 adiante.

“Não poderiamos tocar a Rockin’ All Over The World sem a intro do teclado, mas o Andrew não fará o show inteiro porque estamos bem conscientes de que as pessoas estão pagando para ver o Quarteto Frenético – muito embora não seja mais tão frenético”, esclarece Parfitt.

“Essa reunião vai atrair muitos de nossos fãs dos anos 70”, admite Parfitt. “Aqueles que perderam a fé quando paramos de fazer o que deviamos e fizemos todos aqueles álbuns de covers. A idéia de usar o álbum duplo ao vivo [Live!, de 1977, gravado no Glasgow Apollo] como base para o set foi a coisa óbvia a se fazer.”

O Frantic Four diz que não vai gravar nada novo antes dos shows, apesar de ninguém descartar a possibilidade de um novo álbum, a expectativa é que a turnê atenda às expectativas de todos. Isso resultaria em duas formações distintas em andamento ao mesmo tempo.