Springsteen, Lady Gaga e Black Keys juntam-se aos Stones para último show

Reuters

Os Rolling Stones vão encerrar as celebrações de seu 50º aniversário convidando Bruce Springsteen, Lady Gaga e The Black Keys para subirem ao palco para seu último show no sábado, 15. O grupo disse em um comunicado na segunda-feira, 10, que Springsteen, Gaga e The Black Keys, que abrangem os gêneros de pop e rock americanos, vão se juntar a eles em sua última apresentação em Newark, Nova Jersey.

Divulgação A banda faz último show do aniversário de 50 anos neste sábado, 15

“Agora a diversão começa tentando descobrir quais são as melhores canções para cantarmos juntos”, dizia o comunicado. Lady Gaga, de 26 anos, tuitou seu entusiasmo na segunda-feira. “Ele já me convenceu com o ‘olá, é o Mick’.

Os roqueiros britânicos dos Rolling Stones – Mick Jagger, o baterista Charlie Watts e os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood – iniciaram uma série de cinco concertos de aniversário em 25 de novembro, dois em Londres e três nos Estados Unidos.

Eles também vão tocar em um show beneficente em Nova York na quarta-feira para as vítimas do furacão Sandy, que atingiu o nordeste dos Estados Unidos no final de outubro.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)