Spin lança tributo comemorativo aos 20 anos de 'Nevermind', do Nirvana

Maurício Gaia

Para muita gente (não para mim), “Nevermind”, do Nirvana, é o disco mais importante do rock desde a morte de Mozart. Agora, 20 anos depois de seu lançamento, a revista Spin (a versão menos caretinha da Rolling Stone) lança um tributo, com suas canções revisitadas por artistas velhas conhecidas nossas, como Butthole Surfers, Meat Puppets e The Vaselines, além de outros nomes que, pelo menos para mim são completos desconhecidos.

Versão de música é, para apelar ao velho Vicente Matheus, um perigo: uma faca de dois legumes. Ainda mais para músicas que, gostando-se ou não de Nirvana (como o Marcelo Moreira, que abomina), acabaram entrando para o panteão do rock.

A banda de Kurt Cobain não entra no meu top qualquer coisa, mas é inegável a força e o lirismo de algumas músicas, como Lithium, Drain You e, principalmente, Smells Like Teen Spirit. Pouco disto sobrevive às releituras feitas pelos artistas selecionados para esta empreitada, o que é uma pena.

De qualquer forma, se você quiser fazer uma comparação, o negócio é simples: até o dia 25 de julho, este álbum estará disponível para download gratuito na página do facebook da Spin. Depois disto, haverá um link disponível no próprio site da revista.