'Space Oddity', canção de David Bowie, inspira livro infantil

SÃO PAULO – A música Space Oddity, de David Bowie, inspirou um livro infantil lançado em versão digital pelo ilustrador canadense Andrew Kolb no último fim de semana.

Andrew Kolb/ Reprodução Livro é inspirado em letra sobre jornada espacial

Kolb se inspirou na história do astronauta Major Tom, personagem de versão musical de Space Oddity, gravada em 1969, e “no clássico épico espacial” para compor o livro.”Alguma vez você já ouviu a uma canção e sua mente imediatamente se encheu de imagens? Toda a letra criou uma imagem tão viva que eu pensei ‘acho que eu vou transformar isso em um livro infantil’, conta o ilustrador em seu site, o Kolbsneat.com.

O livro está disponível para download gratuito no site oficial do autor, com texto original em inglês. Não há previsão de lançamento em outros países, nem de data para a criação de versão física do livro. Space Oddity ainda está em processode licenciamento junto ao cantor David Bowie, descrito como escritor do livro por Andrew Kolb.

Veja a letra traduzida de Space Oddity:

Odisseia Espacial

Controle de solo para Major Tom

Controle de solo para Major Tom

Pegue suas pílulas de proteínas e coloque seu capacete

Controle de solo para Major Tom

(10,9,8,7)

Começando contagem regressiva, motores ligados

(6,5,4,3)

Checar ignição e que o amor de Deus esteja com você

(2,1)

Esse é o controle de solo para Major Tom

Você realmente alcançou o objetivo

E os jornais querem saber de quem são as camisetas que você usa

Agora é a hora de sair da cápsula se você tiver coragem

Aqui é Major Tom para controle de solo

Estou atravessando a porta

E estou flutuando no jeito mais peculiar

E as estrelas parecem muito diferentes hoje

Estou sentado numa lata

Muito acima do mundo

A Terra é azul e não há nada que eu possa fazer

Porém eu ultrapassei cem mil milhas

Estou me sentindo bem calmo

E eu acho que minha nave espacial sabe onde ir

Diga pra minha mulher que eu a amo muito, ela sabe

Controle de solo para Major Tom

Seu circuito pifou

Há algo errado

Pode me ouvir Major Tom?

Pode me ouvir Major Tom?

Você pode…

Aqui estou flutuando em volta da minha lata

Muito acima da lua

A Terra é azul e não há nada que eu possa fazer…