Southern Gentlemen, blues pesado divertido e com bom humor

Marcelo Moreira

Um grupo de amigos resolve se juntar, tomar cerveja e fazer um som. Um deles tem um estúdio bem bacana, onde várias bandas boas já gravaram CDs e mixaram álbuns e DVDs. Todos são adeptos do heavy metal, mas são amantes do blues também. A brincadeira deu tão certo que ficou séria e se transformou no Southern Gentlemen.

O projeto é capitaneado pelo incansável David T. Chastain, líder da banda de metal Chastain e também integrante do CJSS. O projeto blueseiro segue a linha do Gov’t Mule, ZZ Top e da Pat Travers Band, ou seja, em uma vertente mais pesada, só que de forma mais desencanada, e com letras bem humoradas e recheadas de sacanagem.

Chastain é veterano na cena musical, e muito bem-sucedido. Tem talento e competência suficiente para não fazer feio na área . “Double Your Pleasure” é o seu melhor álbum. Bastante divertido e com solos inspirados, Chastain deixa todos à vontade, em clima de jam session. Acompanhado por Kevin Kekes no baixo e Mike Haid na bateria, gravaram mais três álbuns, com destaque para “Valley of Fire”, o mais recente, e “Exotic Dancer Blues”.

A maioria das letras fala sobre relacionamentos, mulheres e amores, mas também de bebedeiras, carros e muita sacanagem, mas dentro de limites aceitáveis, sem vulgaridade.

Ouça de “Double Your Pleasure” as músicas “My Best Friend’s Girl”, “Down On My Knees”, “Slutovirgin” e “I Believe In Love”, exemplos da força do blues com pegada de heavy metal tão característica de David T. Chastian. “Double Your Pleasure” e “Exotic Dancer Blues” chegaram a ser lançados no Brasil .