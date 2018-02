Soundgarden revela capa de álbum que será lançado em novembro

Flávio Leonel – Roque Reverso*

O Soundgarden revelou a capa do seu novo disco, previsto para ser lançado no dia 13 de novembro. “King Animal” é o sexto álbum da grande banda norte-americana de Seattle, o primeiro de inéditas desde “Down on the Upside”, de 1996.

O novo trabalho marca definitivamente o retorno do grupo, que havia encerrado as atividades em 1997 e anunciou o retorno em 2010.

Chris Cornell (vocal e guitarra), Matt Cameron (bateria), Ben Shepherd (baixo) e Kim Thayil (guitarra) voltaram com tudo e produziram o álbum, ao lado de Adam Kasper, que já havia trabalhado na produção de “Down on the Upside”.

O primeiro single de “King Animal” será “Been Away Too Long”, exatamente a faixa que inicia o novo trabalho. Deverá ser lançado no dia 27 de setembro.

Desde o seu retorno, o Soundgarden vinha fazendo shows e lançado algumas novidades, mostrando que a tendência é de coisa boa por aí. Em 2010, trouxe o single ”Black Rain“, grande música que fez parte da compilação “Telephantasm”, que traz vários sucessos da banda.

Depois de “Black Rain”, ainda em 2010, também lançou o single “The Telephantasm”.

Em 2012, mais precisamente em maio, foi a vez da banda presentear os fãs com o clipe da música “Live to Rise“, que faz parte da trilha sonora do filme “Os Vingadores”. Esta música, por sinal, não fará parte do novo trabalho.

Veja abaixo a lista de faixas de “King Animal”:

1-Been Away Too Long

2-Non-State Actor

3-By Crooked Steps

4-A Thousand Days Before

5-Blood On The Valley Floor

6-Bones of Birds

7-Taree

8-Attrition

9-Black Saturday

10-Halfway There

11-Worse Dreams

12-Eyelid’s Mouth

13-Rowing

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.