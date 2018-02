Soundgarden libera para audição novo álbum

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

King Animal, o primeiro álbum inédito do Soundgarden nos últimos 15 anos, está disponível para audição na internet. OUÇA AQUI. O trabalho com 13 faixas está previsto para ser lançado no dia 12 de novembro.

Há alguns dias, a banda formada por Chris Cornell, Matt Cameron, Kim Thayil e Ben Sheperd divulgou o single Been Away Too Long.

Faixas do álbum:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1 Been Away Too Long

2 Non-State Actor

3 By Crooked Steps

4 A Thousand Days Before

5 Blood on the Valley Floor

6 Bones of Birds

7 Taree

8 Attrition

9 Black Saturday

10 Halfway There

11 Worse Dreams