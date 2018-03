Soundgarden divulga trecho de primeira música inédita em 15 anos

estadão.com.br

O Soundgarden divulgou nesta segunda-feira, 26, um trecho da primeira música gravada em estúdio pela banda em 15 anos. Apenas 22 segundos de Live to Rise foram liberados.

Divulgação – Banda planeja novo disco

A música fará parte da trilha sonora de Os Vingadores, longa da Marvel sobre a liga de super-heróis que reúne Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor e outros. O filme tem previsão de estreia para abril no Brasil. O CD com a trilha começa a ser vendido pela internet em 1º de maio.

O últimos singles da banda, Black Rain e The Telephantasm, foram lançados em 2010 e eram versões de músicas já gravadas pelo Soundgarden décadas antes.

A banda liderada por Chris Cornell, também conhecido por seu trabalho ao lado do Temple of The Dog e do Audioslave, sairá em turnê europeia em maio e produz um novo álbum com previsão de lançamento para este ano. O Soundgarden ficou separado de 1997 a 2010.