Soulfly agrada em volta a São Paulo

do blog Roque Reverso

O Soulfly passou de novo por São Paulo no dia 25 de agosto para tocar no Carioca Club. A banda liderada por Max Cavalera se apresentou para um bom público na casa de shows paulistana e avaliação da crítica especializada e dos fãs foi bastante positiva.

Grande responsável pelo mundo conhecer o heavy metal brasileiro com o Sepultura, Max Cavalera, que mora nos Estados Unidos há um bom tempo, parece estar querendo voltar aos palcos daqui com mais frequência.

Ele havia passado por São Paulo com o próprio Soulfly em fevereiro de 2012 e repetido a dose, desta vez com o Cavalera Conspiracy, em novembro do mesmo ano.

Para os fãs antigos, uma boa oportunidade de rever o eterno ídolo. Para a molecada mais nova que não viu o Sepultura nos tempos áureos, uma chance de ter uma breve noção do que foi aquele período histórico.

Às vésperas do lançamento do novo disco “Savages”, previsto para outubro, o Soulfly tocou no Carioca Club músicas de toda a sua carreira. Também não ficaram de fora clássicos do Sepultura, como “Refuse/Resist”; boas músicas do Cavalera Conspiracy, como “Sanctuary”; além de coisas boas até do projeto Nailbomb, como “Wasting Away”.

Perto do fim do show, Igor Cavalera, com a camisa de goleiro do Palmeiras quando São Marcos ainda jogava, deu uma canja com o grupo do irmão, tocando a música “Sanctuary” e a dobradinha ”Arise/Dead Embryonic Cells”.

Lista de músicas

You Can’t Bring Me Down

Smash It!

War Inside My Head

Subliminal

Slam City

Who’s Afraid?

Cyco Style

Possessed to Skate

Cyco Vision

Freedumb

I Saw Your Mommy

How Will I Laugh Tomorrow

Pledge Your Allegiance