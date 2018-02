Sonic Youth é confirmado no SWU

estadão.com.br

SÃO PAULO- Os nova-iorquinos do Sonic Youth tocarão no SWU. A banda se apresentará no festival de música que acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro em Paulínia, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pela assessoria do evento no início da tarde desta quinta-feira, 7.

Divulgação A banda passou pelo País pela última vez em 2009

Com a confirmação da banda, já são nove atrações, entre as 70 previstas, divulgadas pela organização do evento. Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Damien ‘Jr Gong’ Marley, Peter Gabriel com a New Blood Orchestra, Megadeth e os DJs Sven Vät, Frankie Knucles e James Murphy virão para o Start With You.

Neil Young também participará do evento, mas como palestrante, para falar de ativismo sustentável com seu carro não poluente. É possível que ele também toque no festival, segundo apurou O Estado de S. Paulo.

Os ingressos para o festival começam a ser vendidos a partir de 11 de julho. O valor das entradas ainda não foi anunciado.

O Sonic Youth, formado no início dos anos 81, é um dos precursores do indie rock. A banda tocou no País recentemente, no Festival Planeta Terra de 2009. O último disco da banda, The Eternal, foi lançado em 2009.