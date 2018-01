Sonata Arctica toca no Brasil

da equipe Combate Rock

Banda já ganhou disco de ouro com novo disco

Com o prestigio de colecionar discos de ouro com seu mais recente trabalho “Stones Grow Her Name”, a banda finlandesa Sonata Arctica retorna ao Brasil após três anos. O grupo formado por Tony Kakko (vocal), Elias Viljanen (guitarrista), Marko Paasikoski (baixo), Henrik Klingenberg (teclado) e Tommy Portimo (bateria) se apresenta, no próximo dia 10 de março, na Via Marquês, em São Paulo.

A produção é da Rádio & TV Corsário que recentemente também confirmou a vinda das bandas Saxon (26/03 – A Seringueira), Carcass (11/04 – Carioca Club), Symphony X (12/04 – Carioca Club) e Antrax e Testamant (15/05 – HSBC Brasil).

Com um repertório que abrange todas as fases da carreira, o Sonata Arctica tem levado os fãs à loucura com a execução de diversos clássicos. A “Stones Grow Her Name Tour” começou em Varsóvia (POL) e já passou por diversos países do Velho Continente sempre atraindo grande público. Os ingressos para a exibição no Brasil já estão à venda. Mais informações abaixo.

“Stones Grow Her Name” é o sétimo álbum de estúdio dos finlandeses. Logo na semana de lançamento recebeu álbum de ouro em seu país natal. Esta é a nona vez que eles conquistam um disco de ouro. Nos EUA, o disco entrou direto na 9ª posição na Billboard Heatseekers Chart.

Serviço São Paulo Data: 10/03/2013 Local: Via Marquês End: Avenida Marquês De São Vicente, 1589 – Barra Funda Hora: 20h Ingressos: R$ 70,00 (1º lote – pista meia) | R$ 90,00 (2º lote) | R$ 95,00 (1º Lote – pista inteira PROMOCIONAL) | R$ 150,00 (2º lote) Camarote: R$ 190,00 (1º lote meia) | R$ 230,00 (2º lote) Camarote: R$ 250,00 (1º lote inteira PROMOCIONAL) |R$ 250,00 (2º lote) Pontos de Venda: Die Hard e pontos autorizados Ticket Brasil