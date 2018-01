Som ruim ofusca Sebastian Bach

Jotabê Medeiros

Nas duas primeiras músicas, Slave to the Grind e Kicking and Screaming, a voz de Sebastian Bach estava inaudível, mas os seus cabelos… Ele continua a maior juba do heavy metal, e faz um show bastante entusiasmado até agora. Ele achou a recepção da plateia fria após a primeira música. Pediu para a banda parar o som nos primeiros acordes e perguntou: “O que tá acontecendo, Rio?”.

Em seguida, discursou com frases em português: “Eu esperei 25 anos para estar aqui” e “Oi, estamos muito felizes de estar aqui”. Sebastian Bach não é de muita frescura, já entrou fazendo barulho com seu grupo bastante pesado, e tocou depois Here i Am, Big Guns e Stuck Inside.

Antes de Sebastian Bach, um grupo masculino de street dance conseguiu romper barreiras de gêneros ao dançar hits de Michael Jackson para a plateia de metaleiros e agradar bastante – os metaleiros riam um pouco, mas suas namoradas adoraram.