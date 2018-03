Solos de Clapton levam o público paulistano ao delírio

Felipe Branco Cruz

Pontualmente às 21h, o guitarrista britânico Eric Clapton subiu ontem ao palco montado no gramado do Estádio do Morumbi, zona sul de São Paulo. Antes de começar, dedicou o show ao piloto brasileiro de Fórmula 1 Felipe Massa.

A apresentação foi aberta com a canção Key to Highway, sendo ovacionado pela plateia. Em seguida, o guitarrista tocou Tell the Truth.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cenário do show foi simples, sem afetações. Apenas dois telões laterais. O que importou ontem foi mesmo os brilhantes solos de Clapton na guitarra.

Tanto que no telão eram exibidos o tempo todo closes da mão esquerda de Clapton na sua guitarra azul claro. A terceira música mostrou a pegada blues do guitarrista, em Hoochie Coochie Man. Nesse início de show, Clapton passou em pé, para depois tocar a outra metade sentado.

Ao contrário da plateia, que apesar da cadeira numerada no gramado, muitos ficaram em pé nos corredores laterais.

Antes de Clapton subir ao palco, o show foi aberto pelo jovem e talentoso guitarrista Gary Clark Jr, que é chamado pela imprensa internacional com ‘Salvador do Blues’.

Eric Clapton deu continuidade ao espetáculo assumindo o violão nas músicas Driftin, Nobody Knows When You’re Down and Out e Lay Down Sally. Ainda em seu banquinho, assumiu novamente a guitarra na canção When Somebody Thinks You’re Wonderful, de seu último disco, Clapton, de 2010. Uma das canções mais esperadas era Layla, que Clapton interpretou na versão acústico, bem mais lenta que a original. Mesmo assim o público foi ao delírio.