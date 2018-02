Solomon Burke lança novo álbum e morre

Marcelo Moreira

A música “Everybody Needs Somebody to Love” foi um dos maiors hits dos anos 60. Vários artistas norte-americanos, de várias tendências, gravaram a canção, que também foi um dos primeiros sucessos dos Rolling Stones, ainda em 1964. A música hibernou por anos atpe ser resgatada no filme “Blues Brothers”, de 1980, cantada por Jake (John Belushi) e Elwood Blues (Dan Aykroyd).

Pois o seu autor, o cantor norte-americano Solomon Burke, morreu no último domingo, aos 70 anos, quando chegava em um voo à Holanda, vindo de Los Angeles. Burke, que era conhecido como “o rei do rock e soul”, teria morrido logo após chegar ao Aeroporto de Schiphol, nas imediações de Amsterdam, capital da Holanda. A causa da morte ainda é desconhecida.

Burke morre no momento em que chegava às lojas o seu último trabalho, “Hold On Tight”, gravado em companhia do multi-instrumentista holandês De Dijk. Aliás, o cantor voltava à Holanda justamente para continuar a divulgação do trabalho na Europa.

A iniciativa do trabalho da dupla partiu de De Dijk, que teve a proposta aceita por Burke no ano passado. Os dois se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, onde gravaram o álbum, composto por canções de Dijk escritas em holandês e vertidas para o inglês pelo astro do soul norte-americano. Apenas “Text Me” foi composta em inglês, uma parceria entre os dois.

A música “Enough in Enough” foi o primeiro singles a ser editado, ainda no ano passado, e se tornou sucesso instantâneo na Holanda e na Bélgica.

Vencedor de um Grammy e membro do Rock and Roll Hall of Fame, Burke iria se apresentar em um show na capital holandesa na terça-feira à noite.