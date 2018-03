Sodom traz o thrash metal alemão a São Paulo e Curitiba

da equipe Combate Rock



Banda faz shows em São Paulo e Curitiba

Após quatro anos longe do Brasil e participação nos mais importantes festivais europeus, a lendária banda de thrash metal Sodom está de volta ao país. O grupo se apresenta em Curitiba (06/04 – Music Hall) e São Paulo (07/04 – Carioca Club). E como não poderia ser diferente, os alemães prometem fazer mais uma histórica e memorável performance aos fãs brasileiros. Tom Angelripper (vocal/baixo), Bernemann (guitarra) e Markus “Makka” Freiwald (bateria) trarão na bagagem todo os seus clássicos.

O Sodom está em plena turnê de promoção do álbum “In War and Pieces” lançado via Steamhammer Records (2010), e no Brasil, pela Shinigami Records. A produção deste trabalho tem assinatura do renomado Waldemar Sorychta. No entanto, os músicos já avisaram na página oficial do grupo no Facebook que já estão em estúdio compondo um novo disco de inéditas. A gravação dará inicio em maio e possivelmente este material será lançado antes da comemoração dos 30 anos de carreira do grupo.

Serviço Curitiba Thrash Maniacs Festival

1ª Data – 06/04/12 (sexta-feira)

Local: Music Hall

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645

Fone: (41) 3026-5050

Bandas convidadas: Terrorscream, Rhestus e Juggernaut

2ª Data – 27/04/12 (sexta-feira)

Exodus – a lenda viva do Thrash Metal da Bay Area. Única apresentação no Sul do Brasil!

Local: Music Hall

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645

Bandas convidadas: Leviaethan, Jailor e Fuzilador

Ingressos:

1° Lote Sodom (06/04): R$ 80,00 / No dia do show: R$ 90,00

1° Lote Exodus (27/04): R$ 70,00 / A partir de 09/04/12: R$ 80,00

COMBO para as duas datas 3° Lote: R$140,00 (limitadíssimos)

COMBO para as duas datas 4° Lote: R$150,00 no dia do show do Sodom

Preço promocional para estudantes e doadores de 1kg de alimento.

Pontos de venda:

Dr. Rock: (41)3324-0669 | Let’s Rock: (41)3324-2676 | Túnel do Rock: (41)3322-9502 | Arte do Rock (Total): (41)3025-7227 | Curitiba Hard Rock: (41)3017-3244 |

Venda online: www.ticketbrasil.com.br

Informações: www.volume-10.com

Imprensa: (13) 9161.6267

Cartaz: http://migre.me/8tYLc

Serviço SP – Warriors of Metal

Metal Music apresenta Sodom

Data: 7 de abril de 2012

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899

Abertura da casa: 16h

Bandas de abertura Red Front e Machinage – a partir das 17h

Show Sodom: 19h30 impreterivelmente

Ingressos:

Pista: R$ 45,00 (estudante) – R$ 90,00 (inteira)

Camarote: R$ 55,00 (estudante) – R$ 110,00 (inteira)

Galeria do Rock: lojas Rockland (11) 3362.2606, Black Hole (11) 3333.4049, Mutilation (11) 3222.8252 e Paranoid (11) 3221.5297

Santo André: Metal CDs – (11) 4994.7565

Vendas online: www.ticketbrasil.com.br ou www.rockbrigade.com.br/lojinha

Patrocinio: Rock Brigade e CP Management

Apoio: Shinigami Records e Empire Entertaiment