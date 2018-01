Sodom anuncia show em Curitiba

da equipe Combate Rock

O Sodom, grupo precursor do thrash metal alemão, acaba confirmar mais um show no Brasil. A banda dará o pontapé inicial à turnê pela América Latina em Curitiba. O show acontece no dia 6 de abril, no Music Hall. No dia seguinte, Tom Angelripper (vocal/baixo), Bernemann (guitarra) e Markus “Makka” Freiwald (bateria) serão a atração principal do festival Warriors of Metal, que será realizado no Carioca Club, em São Paulo. Este evento e contará com a participação das bandas brasileiras Red Front e Machinage.

Serviço SP – Warriors of Metal

Black T-Shirt Rock Wear apresenta Sodom

Data: 7 de abril de 2012

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899

Abertura da casa: 16h

Bandas de abertura Red Front e Machinage

Ingressos:

Pista: R$ 45,00 (estudante) – R$ 90,00 (inteira)

Camarote: R$ 55,00 (estudante) – R$ 110,00 (inteira)

Venda online: www.rockt-shirt.com | www.novoshoppingvirtual.com

Galeria do Rock: lojas Rockland e Black Hole

Apoio: Rock Brigade e Shopping Virtual

Imprensa: (13) 9161.6267

Serviço Curitiba

Data: 6 de abril de 2012

Local: Music Hall

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645

Fone: (41) 3026-5050

Ingressos: informações em breve