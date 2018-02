Só os Estados Unidos verão a 'Quadrophenia Tour', do Who

do blog Roque Reverso

O grupo The Who, um dos maiores da história do rock, anunciou sua primeira turnê em quatro anos. Nela, que contará com 36 datas pela América do Norte, a banda inglesa apresentará na íntegra o disco “Quadrophenia”, clássica ópera-rock lançada há quase 40 anos, mais precisamente em 1973. O giro pelos solos norte-americano e canadense deve acontecer entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013.

O vocalista Roger Daltrey e o guitarrista Pete Townshend, membros fundadores do Who, serão acompanhados por Zak Starkey (bateria), Pino Palladino (baixo), Simon Townshend (guitarra) e pelos tecladistas Chris Stainton, Loren Gold e Frank Simes.

Uma parte do setlist das apresentações nos Estados Unidos poderão ser vistas em agosto, durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. Tudo porque a banda é uma das convidadas.

Nos cinemas, mais lembranças do álbum clássico. O documentário “The Who: Quadrophenia – Can You See the Real Me?”, que conta sobre a criação do disco será exibido a partir de 24 de julho nos Estados Unidos.

Questionados sobre a hipótese de uso de hologramas durante os shows desta turnê nos EUA, para lembrar, por exemplo, os integrantes já falecidos Keith Moon (bateria) e John Entwistle (baixo), Daltrey e Townshend simplesmente afastaram esta possibilidade.

Por enquanto, nenhuma outra informação sobre a possibilidade da turnê ser estendida a outros continentes. Fica, no entanto, a torcida para que esta alternativa seja levantada e que a banda venha para a América do Sul. Afinal, sonhar ainda não custa nada, não é mesmo?