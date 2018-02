Snow Patrol anuncia três shows no Brasil em outubro

E+

Pela terceira vez no Brasil, a banda de rock Snow Patrol anuncia nova turnê no País. Os músicos apresentarão músicas do novo álbum, Fallen Empires, em três shows durante o mês de outubro.

Os shows acontecerão no Rio de Janeiro (dia 9 – Citibank Hall), São Paulo (dia 10 – Credicard Hall) e em Belo Horizonte (dia 11 – Chevrolet Hall).

As vendas dos ingressos iniciarão no dia 6 de agosto, mas os fãs de São Paulo e Rio de Janeiro que forem clientes Credicard, Citibank e Diners terão acesso à pré-venda exclusiva entre os dias 30 de julho e 5 de agosto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda formada por Gary Lightbody (vocal), Nathan Connolly (guitarra), Paul Wilson (baixo), Jonny Quinn (bateria) e Tom Simpson (teclado) e já vendeu mais de 12 milhões de álbuns em todo o mundo.