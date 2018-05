Sly Stone anuncia retorno oficial e lança 1º disco em quase 30 anos

do Território Eldorado

Sly Stone, líder da banda de funk e soul Sly and the Family Stone, anunciou em seu site oficial que vai lançar seu primeiro disco de inéditas em 28 anos.

I’m Back! Family and Friends chega às lojas no dia 16 de agosto e contará com 11 faixas. De acordo com o músico, oálbum terá as participações de nomes como Ray Manzarek (ex-tecladista do Doors), o guitarrista Jeff Beck, a cantora Ann Wilson (do Heart), entre outros.

O músico Sly Stone

Além de três canções inéditas, o repertório do disco também terá regravações de clássicos da carreira do Sly & Family Stone, como Family Affair e Dance to the Music.

Veja abaixo o tracklist de I’m Back! Family and Friends:

“Dance to the music”, feat. Ray Manzarek

“Everyday people” feat. Ann Wilson

“Family affair”

“Stand!” feat. Carmine Appice & Ernie Watts

“Thank you (Falettinme Be Mice Elf Agin)” feat. Johnny Winter

“(I want to take you) higher” feat. Jeff Beck

“Hot fun in the summertime” feat. Bootsy Collins

“Dance to the music”

“Plain Jane”

“His eye is on the sparrow”

“Get away”