Slippery, Maestrick e Zuzo Moussawer em cena no Estado de São Paulo

Marcelo Moreira

Duas bandas pauslistas de rock pesado estão divulgando seus novos álbuns pelo interior do Estado de São Paulo nestes meses de março e abril. O Maestrick, de São José do Rio Preto, banda de metal progressivo, fará a sua estréia nos palcos em sua cidade no dia 29 de abril, no pub Vila Dionísio. É o começo da miniturnê de lançamento do ótimo álbum “Unpuzzle!”. E maio é a vez do Vila Dionísio de Ribeirão Preto receber o grupo.

Já o Slippery, de Campinas, uma das melhores de hard rock puro do Brasil, dá sequência aos shows para divulgar seu primeiro álbum, “First Blow”, que acabou de ser lançado.

Produzido por Átila Ardanuy (Dr. Sin, Anjos Da Noite), o disco reúne 10 faixas que cobrem toda a carreira de nove anos da banda, além de um cover para “Night Of The Demon” da banda britânica Demon, uma das representantes do movimento “New Wave Of British Heavy Metal”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E quem gosta de músicos virtuosos tem a boa opção de ver uma apresentação do ás do baixo Zuzo Moussawer. Radicado nos Estados Unidos desde 1985, o músico paulista se apresenta no dia 22 de março, às 20h, no conservatório Souza Lima em São Paulo, com Fernando Baggio na bateria e Eder Lira nos teclados, com entrada gratuita.