Slayer vai usar composições de Jeff Hanneman em novo CD

Marcos Bragatto – site Rock em Geral

O esperado novo álbum do Slayer não fica pronto nunca, mas, agora, sabe-se que o grupo irá usar material composto pelo guitarrista Jeff Hanneman, morto em maio (saiba mais). Quem diz é o baixista e vocalista do grupo, Tom, Araya, em entrevista ao site americano “Loudwire”. “Ainda não mergulhei nos arquivos de áudio que ele deixou, mas é algo que planejo fazer, ver o que ele deixou”, disse Araya, que confirma que existem duas músicas prontas. “Uma delas é aquela que nós não terminamos para o disco “World Painted Blood” (lançado em 2009). Essa música na verdade está finalizada. Eu e Jeff trabalhávamos nela e não estávamos satisfeitos, por isso ela ficou de foda do disco, mas ela está pronta”, afirma o vocalista.

Atualmente, além de Araya, o Slayer conta com os guitarristas Kerry King e Gary Holt (este emprestado do Exodus) e o baterista Paul Bostaph. Não há previsão do início das gravações do novo álbum, e nem se sabe se Holt irá participar.