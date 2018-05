Slayer faz apresentação energética e violenta em São Paulo

Gabriela Valente – Especial para o estadão.com.br

SÃO PAULO – Após cinco anos sem pisar em solo brasileiro, a banda Slayer estremeceu as estruturas do Via Funchal, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 9. O grupo realizou uma apresentação vigorosa e mostrou porque é considerado um dos maiores nomes do thrash metal mundial.

Divulgação Só faltou chover sangue na apresentação do Slayer

Os músicos dispararam 23 músicas e mal deixaram os fãs respirarem ao emendarem uma canção após a outra. A excelente iluminação de palco – com combinações de vermelho, amarelo e azul – acentuou ainda mais o clima sombrio e violento da performance, que faz parte da turnê World Paited Blood.

Gary Holt, da banda Exodus, continuou como substituto do guitarrista Jeff Hanneman. O músico acompanha a banda desde fevereiro, já que Hanneman foi afastado por questões médicas após contrair uma doença causada por picada de aranha.

Apesar de estar temporariamente no Slayer, Holt estava em perfeita sintonia com o grupo e não deixou nada a desejar. Os músicos subiram ao palco às 22h, mas as rodas e bate-cabeças começaram antes mesmo de eles aparecerem. Isso porque a abertura do show ficou a cargo de uma das bandas mais tradicionais do metal nacional, o Korzus. Marcelo Pompeu (vocal) e sua trupe esquentaram o público com guitarras rápidas e vocais agressivos. Antes de deixar o palco, Pompeu agradeceu o público pela presença com entusiasmo. “Obrigado a vocês, que chegaram cedo para ver o Korzus e estão aqui, com chuva e tudo”, disse ele.

O Slayer deu início ao show com a canção World Painted Blood, que dá nome a atual turnê e faz parte do disco homônimo de 2009. Em seguida, os músicos apresentaram Hate Worldwide. A casa estava abarrotada de aficionados pelo rock pesado. Pra qualquer lugar que se olhava, era possível ver uma multidão de cabeças chacoalhantes com longas cabeleiras.

O show corria bem até aí. Mas um problema técnico acabou interrompendo a apresentação durante a execução da terceira música, War Ensemble. O guitarrista Kerry King solava com sua típica velocidade quando o áudio da casa parou de funcionar. O público manifestou sua insatisfação com a falha, mas acabou aplaudindo os músicos que não pararam de tocar até o fim da canção.

Após cerca de três minutos de interrupção, o show foi retomado e, horas depois, a organização do Via Funchal responsabilizou a equipe de som que acompanha o Slayer pela falha no áudio.

A banda seguiu com Postmortem, Temptation, Dittohead, que voltou a fazer parte do setlist nesta última turnê, e Stain Of Mind. As agressivas Disciple e Bloodline, do disco God Hates Us Al (2001), também fizeram parte do repertório.

Passada uma poderosa sequência de músicas super velozes, o vocalista e baixista Tom Araya anunciou um clássico do grupo. “Está é uma canção de amor”, disse ele ao se referir à Dead Skin Mask, do álbum Seasons in the Abyss (1990). Araya introduziu a música recitando seu refrão e foi acompanhado pelo coro da plateia.

Hallowed Point, The Antichrist e Americon foram tocadas em seguida, mas a surpresa da noite foi a execução da brutal Payback, também do God Hates Us All. A música não fez parte do setlist dos shows da banda em Buenos Aires e Curitiba, nos últimos dias 5 e 8 de junho, respectivamente, e não era esperada pelos fãs.

Madatory Suicide, Chemical Warfare e Ghosts Of War foram tocadas sem interrupção, como em um medley, e aumentaram a velocidade do bate-cabeça. Seasons in The Abyss e Snuff terminaram a primeira parte da apresentação da banda, que voltou rapidamente para o bis. Durante a execução de South of Heaven o centro da pista se transformou em uma roda de pancadaria generalizada.

O público estava ensandecido, mas muito ainda estava por vir. Um dos maiores hinos da banda Raining Blood nem precisou de grandes apresentações. Tom Araya, sem conter o sorriso de satisfação no rosto, disparou um grito para que o sucesso de 1986 começasse a tocar seguido por Black Magic, do primeiro álbum da banda, Show No Mercy (1983).

Angel Of Death encerrou a noite em que um dos maiores expoentes do trash metal mundial se apresentou por São Paulo. Ao fim da canção, os músicos foram ovacionados e Tom Araya agradeceu em português.”Obrigado, muito obrigado”, disse. Araya, também agradeceu a presença de Gary Holt e os músicos deixaram o palco depois de uma apresentação marcante. Só faltou chover sangue. / COLABOROU BRUNO SALVAGNO