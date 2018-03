Slayer e Ghost são confirmados para o Rock in Rio de 2013

do blog Roque Reverso

O Rock in Rio 2013 promete. Se depender das atrações de impacto anunciadas, o público brasileiro não terá mesmo do que reclamar na edição do ano que vem na capital fluminense. Desta vez, o nome de peso e de enorme história no cenário do heavy metal mundial é simplesmente do grande Slayer, que já veio ao Brasil para vários shows, mas que nunca havia tocado neste festival por aqui. Além da confirmação da veterana banda norte-americana de thrash metal, a organização do evento anunciou o misterioso grupo sueco Ghost, que também bebe na fonte do metal.

De maneira diferente do que poderia ser imaginado e desejado, o Slayer não tocará no mesmo dia do Metallica, a outra banda do Big Four do thrash que está escalada para o dia 19 de setembro.

A organização preferiu jogar o grupo para o dia 22, o mesmo do Iron Maiden e do Avenged Sevenfold, que também foi anunciado recentemente.

O Ghost, por sua vez, vai se apresentar na data do Metallica, assim como os já confirmados Alice in Chains e Sepultura, que tocará junto com o Tambours Du Bronx, desta vez no Palco Principal – em 2011, eles estiveram no palco secundário.

O Rock in Rio 2013 acontecerá na capital fluminense nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do ano que vem. Além dos nomes citados, as maiores atrações até o momento são Bruce Springsteen & The E Street Band e Muse, que, assim como Metallica e Iron, serão os headliners de suas respectivas datas. Springsteen toca no dia 15 e o Muse no dia 14.

O cantor norte-americano Ben Harper também vem, só que como atração do Palco Sunset, espaço conhecido por promover encontros inusitados. Ele tocará no dia 20 de setembro de 2013 ao lado de um convidado, que será anunciado em breve. Neste mesmo palco, George Benson e Ivan Lins se apresentam juntos no dia 15.

A venda normal de ingressos para o público em geral começará em abril do ano que vem. A organização prevê um limite de 85 mil pessoas por noite, diferente da edição de 2011, quando havia um total de 100 mil pessoas por data. Os ingressos custarão R$ 260 (inteira) e R$130 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de conveniência. No dia 30 de outubro, houve uma pré-venda de 80 mil Rock in Rio Cards, cartões que garantem a entrada para a edição de 2013 do festival no Brasil. Eles se esgotaram em 52 minutos de venda.

O Slayer dispensa comentários e é bem familiar dos brasileiros. Será a quinta passagem da banda pelo Brasil. As duas primeiras foram nas edições de 1994 e de 1998 do saudoso Monsters of Rock, no Estádio do Pacaembu e na pista de atletismo do Ibirapuera, respectivamente. A terceira foi em 2006, quando o grupo veio pela primeira vez com o mago da batera Dave Lombardo ao País e contou com a formação original em dois shows históricos em São Paulo, além de apresentações no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

A quarta foi em 2011, quando o a banda veio sem o guitarrista Jeff Hanneman, que passou por uma intervenção cirúrgica no braço por conta de uma doença rara provocada por uma picada de aranha e precisou ser substituído pelo ótimo Gary Holt, do Exodus. Mesmo com esta ausência importantíssima, o show em São Paulo, no Via Funchal, foi histórico e um dos mais pesados que já passaram pela cidade.

Quanto ao Ghost, os suecos são bem mais novos que os norte-americanos. Com a identidade mantida em segredo, é composto por seis integrantes, sendo cinco destes (guitarra solo, guitarra rítmica, teclado, baixo e bateria) chamados de “Nameless Ghouls”, que significa “bestas sem nome”, em português.

Eles se apresentam totalmente encapuzados e, durante os shows, o vocalista da banda, Papa Emeritus — nome também fictício, sobe ao palco com uma caveira pintada no rosto. O estilo da banda sueca remete a um hard rock/ heavy metal clássico, fortemente calcado no final da década de 70 e que lembra uma mistura de Mercyful Fate e Blue Oyster Cult.