Slash volta ao Brasil em novembro para 5 shows

A produtora Free Pass Entretenimento confirmou a volta de Slash ao Brasil em novembro para 5 shows. O ex-guitarrista do Guns N’ Roses vai se apresentar em Manaus, no dia 2, no Studio 5; em Brasília, no dia 4, no Opera Hall; em São Paulo, no dia 6, no Espaço das Américas; em Curitiba, no dia 7, no Master Hall; e em Porto Alegre, no dia 9, no Pepsi on Stage.

O músico inglês, radicado nos Estados Unidos, vem promovendo o álbum “Apocalyptic Love”, que foi lançado em 2012 e sucedeu o primeiro álbum do guitarrista: “Slash”, de 2010.

Segundo a Free Pass, Slash será acompanhado por Myles Kennedy (vocal), Todd Kerns (baixo) e Brent Fitz (bateria). Os três são conhecidos coletivamente como “Myles Kennedy and The Conspirators” e são a banda de apoio do guitarrista em “Apocalyptic Love”.

A última turnê de Slash pelo Brasil aconteceu em 2011. Na ocasião, ele veio ao País para a divulgar o primeiro álbum solo e fez show lotados em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Por enquanto, a Free Pass ainda não anunciou os preços e as datas de início de venda dos ingressos para as apresentações de 2012.