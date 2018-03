Slash é um dos primeiros a adotar botão 'Ouvir' do Facebook

Luciano Borborema – Território Eldorado

Mais uma novidade do Facebook. Nesta terça-feira (18), foi lançado o botão ‘Ouvir’. Com ele, é possível escutar canções de bandas e artistas diretamente da página do Facebook. Aqui no Brasil, é possível fazer isso por meio de um serviço de streaming como Rdio ou Deezer. Em outros países, o internauta tem outras opções. Entre elas, o MOG e o Spotify.

O ex-guitarrista do Guns ‘N’ Roses, Slash foi um dos primeiros a adotar a novidade. Clique aqui e acesse o botão ‘Ouvir’ do músico. A banda norte-americana Linkin Park e o cantor pop Justin Bieber também aderiram.



O guitarrista Slash. (Divulgação)